Milan, senti Ciro Venerato: “Valutazione in corso circa Mike…”

Tante voci di mercato. Ma poi come si concretizzerà il tutto? Pressing per Sportiello a gennaio, ma l'Atalanta non è convinta per il momento

Redazione Il Milanista

Il giornalista Ciro Venerato - a 1Station Radio-ha parlato delle possibili manovre di mercato delle milanesi a gennaio (e non solo): "Rinnovo Skriniar? O possibile approdo di Koulibaly all'Inter? Ho smentite dal procuratore del calciatore. Non è un giocatore che rientra nei piani della società, non a caso un obiettivo in quel ruolo è Scalvini. La questione Skriniar, tuttavia, resta aperta: l'inter ha proposto un'offerta da 6 milioni a stagione, ma il calciatore non ha ancora deciso. L'ultimo incontro dei quattro organizzati decreterà il futuro dello slovacco".

Venerato ha poi parlato delle indiscrezioni in casa Milan:"Sarà ingaggiato Sportiello a zero in vista di giugno. Se Maignan palesasse ulteriori problemi fisici, la società rossonera potrebbe tentare di convincere l'Atalanta ad anticipare l'arrivo del portiere con un indennizzo. Chiaramente, la Dea dovrebbe accettare l'eventuale proposta del Milan, anche perché è difficile cedere un calciatore a stagione in corso. C'è una valutazione in corso circa Mike, non c'è chiarezza sul quadro clinico del francese e per questo arrivano scarne comunicazioni".

E si è espresso anche sull'asse Salernitana-Napoli per la voce legata a Diego Demme: ..."bisognerà capire i margini della possibile cessione. La Salernitana per convincerlo potrà optare eventualmente per la divisione dello stipendio allungandogli il contratto. Sarà necessario poi capire se sarà ingaggiato dai granata in prestito o a titolo definitivo. Sul tedesco c'è l'assoluto interesse del club granata, ma il Napoli non rimpiazzerà Diego. Ilic è stato valutato, ma non è ritenuto non adatto per il gioco del Napoli, non potrebbe rimpiazzare Zielinski resta solo un rumor di mercato". E sull'ex rossonero Franck Kessié: "è una questione economica. È sempre stato apprezzato dal ds Giuntoli, sin dai tempi del Cesena e dell'Atalanta. Guadagna 6,5 milioni a stagione, l'agente ha fatto capire l'intenzione di scendere a 4. Ma il Napoli potrebbe arrivare a 3, bonus inclusi..."