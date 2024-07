Calciomercato, scambio folle: “Il Milan ha chiamato la Juve per…” | News

Alvaro Morata, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il primo colpo di mercato del Milan di questa sessione estiva. Il sì dello spagnolo arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore, a Europeo concluso. Ma il calciomercato del Milan dovrà assolutamente portare in dote anche altri acquisti importanti entro stretto giro di posta. E, stando alle ultime news che circolano in ambiente rossonero in queste ore, pare proprio che ora Ibrahimovic e soci abbiano intenzione di accelerare seriamente per diversi obiettivi. Senza mai escludere anche possibili sorprese, alcune anche decisamente clamorose. Andiamo dunque a fare il punto su tutto nella nostra consueta raffica di mercato, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra. Partiamo subito con la prima news che riguarda un altro centravanti finito nel radar del Milan <<<