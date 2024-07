Calciomercato Milan: Rabiot molto lontano da Torino, i rossoneri alla porta

Adrien Rabiot, centrocampista svincolatosi dalla Juventus, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Duello in vista con un altro club

Dallo scorso 1° luglio il centrocampista francese Adrien Rabiot , classe 1995 , non è più un giocatore della Juventus : scaduto il contratto, l'ex PSG è attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova squadra. La Juve gli aveva presentato una proposta di rinnovo del contratto, ma, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, l'ipotesi sembra sempre più lontana.

Non si è trovato, infatti, un punto d'incontro tra l'agente di Rabiot, la mamma Veronique e il club bianconero. Il quale, nel frattempo, ha ricostruito il centrocampo prendendo Douglas Luiz dall'Aston Villa e Khéphren Thuram dal Nizza. Quale futuro, dunque, attenderà Rabiot? Il Milan - secondo il quotidiano torinese - si è mosso concretamente con la madre, per capire se ci siano i margini per un accordo.