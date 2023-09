Calciomercato Milan | Pellegatti sgancia la bomba: “So per certo che…”

1 di 2

Calciomercato Milan, news importanti da Carlo Pellegatti.

L'ottimo calciomercato estivo messo in piedi dal Milan non ha saziato la dirigenza rossonera, che avrebbe in programma di continuare sulla strada tracciata in estate anche in prospettiva futura. Cardinale e soci vogliono continuare a crescere, questo ormai è chiaro a tutti. Ecco perché bisognerà fare molta attenzione a quelli che saranno i piani e le strategie di mercato del Milan già in vista dei prossimi mesi.

Sì perché qualcosa si sta già muovendo e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero confermano che c'è ancora movimento e fermento a Casa Milan. Il lavoro di Furlani e Moncada continua, sia in vista della sessione di gennaio, sia in ottica estiva per idee e programmi a più lungo termine.

I piani di calciomercato del Milan

Quel che è certo è che gli investimenti non mancheranno. Ad esempio, da giorni si sta parlando di Jonathan David, attaccante 23enne del Lille che il Milan avrebbe messo come primo nome sulla sua lista di mercato per il prossimo futuro. Ma non solo. In queste ultime ore Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera e sempre molto vicino all'ambiente Milan, ha svelato anche altre importantissime novità sui movimenti di calciomercato del club <<<