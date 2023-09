ESCLUSIVA MILAN | Jacobelli: “Jovic? Non sarà titolare. Al mercato do questo voto”

“L’urna europea non ha dato al Milan un girone di ferro, bensì di acciaio. Eppure penso che i rossoneri possano ambire a superare il turno più di quanto non si possa pensare. Solitamente in ogni stagione si parte con l’obiettivo di migliorare quella precedente. Nel caso del Diavolo, stiamo parlando di una squadra che è arrivata in semifinale di Champions. Perché non pensare, legittimamente, a alzare l’asticella, guardando alla finale come a un obiettivo concreto?”. Nel frattempo, parlando di mercato, grandissima attenzione. Gerry Cardinale fa impazzire i tifosi e rilancia ancora: "Altri 5 colpi da paura per il Milan!" <<<