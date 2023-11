Mercato, boom Pellegatti: “Vi assicuro al 100% che a gennaio il Milan comprerà…”

Arrivano sempre più conferme riguardo al fatto che a gennaio il Milan si muoverà molto concretamente sul mercato . Il club rossonero ha effettivamente parecchi obiettivi di calciomercato da centrare. Un difensore centrale - senza dubbio - arriverà, così come dovrebbe sbarcare a Milano anche un terzino sinistro come vice Theo Hernandez ( Juan Miranda è molto vicino). Ma non solo. Anzi, il vero colpaccio di mercato del Milan per gennaio potrebbe essere un altro ancora.

A svelare grosse indiscrezioni sul prossimo mercato rossonero è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti, sempre molto vicino all'ambiente Milan. Ecco quanto rivelato dal collega sul suo canale YouTube: "Il Milan ha cambiato strategia. L'obiettivo pesante per gennaio sarà la punta, ve lo do per certo. I rossoneri prenderanno anche un difensore centrale, ma spenderà poco per questo ruolo. Il Milan invece vuole investire qualcosa in più sull'attaccante. Stanno girando tanti nomi. Però vi assicuro al 100% che il Milan andrà sulla punta, è questo l'obiettivo principale per il mercato di gennaio". Una grande notizia, dunque, che cambia gli scenari del calciomercato rossonero. Ma chi potrebbe veramente sbarcare a Milano già a gennaio? Come detto, ci sono tantissimi nomi sulla lista dei dirigenti milanisti: eccoli tutti, uno dopo l'altro, con tutte le percentuali aggiornate dall'obiettivo più complicato a quello più vicino al Milan <<<