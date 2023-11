Milan, presa la decisione sul futuro di Colombo: tutti i dettagli

La dirigenza ha preso la decisione riguardo il futuro di Colombo . Il giocatore italiano sta facendo faville da due stagioni a questa parte. Prima con il Lecce è stato davvero incredibile e guidato la squadra (soprattutto nel finale di stagione) ad una salvezza fondamentale. Ora anche con il Monza si sta mettendo bene in mostra.

Non possiamo fare altro che andare a captare quali sono le intenzioni del club in vista delle prossime stagioni sulla permanenza di un ragazzo che può davvero dare tantissimo dentro e fuori dal campo.

L'idea del club (secondo la Gazzetta dello Sport) è quella di continuare e conservare le prestazioni del giocatore, ma a questo giro per se stessi. Il Milan vuole affidarli un ruolo centrale n ella rosa della prossima stagione e questa scelta potrebbe comunque stravolgere anche quelle che sono a tutti gli effetti le prossime mosse sul mercato in entrata e uscita.

