Mercato Milan | “Offerta accettata!”, ora cambia tutto: Furlani ha deciso che…

Voci, news e indiscrezioni di mercato continuano a circolare senza sosta in ambiente Milan . Nonostante le tante operazioni già portate a termine, il club rossonero potrebbe rivelarsi ancora una volta protagonista anche durante le fasi finali di questo calciomercato estivo. Gli obiettivi, infatti, non mancano.

Il club di Via Aldo Rossi sta sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di profili interessanti su cui puntare per completare la rosa a disposizione di Pioli. In difesa potrebbero servire ancora un altro paio di tasselli, tra centrale difensivo e vice-Theo. In mediana molto dipenderà delle uscite. In attacco, infine, si cerca un centravanti di peso, con Armando Broja in cima alla lista di calciomercato del Milan.