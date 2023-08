Milan, sistemati gli ultimi dettagli tra Atalanta e De Ketelaere

Il club nerazzurro ha risolto gli ultimi adempimenti burocratici per concludere l'arrivo in prestito oneroso del trequartista belga dal Milan

Ormai manca davvero poco e poi Charles De Ketelaere sarà un giocatore dell'Atalanta . Come fa sapere Sky Sport, il club nerazzurro ha sistemato gli ultimi dettagli burocratici e ora è pronto ad accogliere il trequartista belga in arrivo dal Milan .

L'ex Bruges si trasferirà a Bergamo in prestito oneroso per 3 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 4 di bonus. In aggiunta, è prevista anche la percentuale del 10% sulla futura rivendita.