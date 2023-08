Calciomercato: il Milan non si ferma più! Ecco chi vuole comprare Furlani ora

Manca sempre meno alla conclusione di un calciomercato estivo che ha regalato emozioni e tante novità in ottica Milan . Il club rossonero ha cambiato quasi completamente pelle, tra cessioni importanti e parecchi nuovi colpi di mercato in entrata. Ma, come ben sappiamo, nelle ultime settimane di agosto potrebbe ancora succedere tanto in casa rossonera.

Furlani lavora per sfoltire la rosa a disposizione di Pioli, con lo sguardo però sempre puntato anche a diversi obiettivi in entrata. E infatti sulla sua lista di mercato ci sono ancora parecchi nomi per praticamente tutti i reparti. Andando ancor più nello specifico, sarebbero almeno 9 i nomi caldi in orbita Milan in questo momento, con alcuni giocatori completamente a sorpresa che sarebbero finiti nel mirino rossonero: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<