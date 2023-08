Milan, il Fenerbahce rilancia per Krunic: la decisione dei rossoneri

Il Fenerbahce insiste per prendere Rade Krunic e in questi giorni dovrebbe arrivare una nuova offerta per il Milan

Mancano sempre meno giorni all’inizio del campionato, con il Milanche resta vigile sul mercato. I rossoneri hanno ancora qualche reparto da migliorare, ma soprattutto devono liberarsi di tutti quei giocatori considerati degli esuberi. In questi giorni inoltre il club di via Aldo Rossi deve stare attento alle offerte dell’ultimo minuto e a non lasciarsi soffiare i pezzi pregiati della rosa.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Rade Krunic. Il centrocampista è entrato nei radar del Fenerbahce, anche se i rossoneri sono contrari a una sua cessione. Secondo le ultime indiscrezioni, i turchi sono pronti a rilanciare una nuova offerta per il bosniaco. La cifra si aggira intorno ai 7 milioni di euro, che però non risulta sufficiente per soddisfare i Diavoli.

La dirigenza meneghina non vuole privarsi del centrocampista, ma nel frattempo si è messa alla ricerca di un sostituto. Se Krunic dovesse partire, allora i rossoneri potrebbero pensare di prendere Jordan Veretout. L’ex giocatore di Fiorentina e Roma, oggi al Marsiglia, può diventare infatti un’idea concreta.