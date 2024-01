Milan scatenato sul mercato, Sky dà l’annuncio in diretta: “Nome nuovo!” / News

1 di 2

AC Milan, le ultime news di calciomercato

Milan, raffica di news di calciomercato da Di Marzio.

Gennaio è finalmente arrivato e ora il Milan può veramente scatenarsi sul mercato. Innanzi tutto Matteo Gabbia è già arrivato per dare man forte alla retroguardia rossonera, ma siamo soltanto all'inizio. Già perché sulla lista di calciomercato del Milan ci sono moltissimi altri obiettivi e le ultime news in merito lo confermano in pieno. Tra nomi vecchi e possibili sorprese, di carne al fuoco ce n'è parecchia.

Milan-Terracciano, avanti tutta. Ma attenzione alle sorprese di calciomercato

Il blitz improvviso per Filippo Terracciano - duttile difensore classe 2003 del Verona - ha portato i suoi frutti. Il Milan ha in mano il sì del ragazzo, che ha messo il Diavolo in cima alle sue preferenze. Terracciano ha scelto il Milan e ora il club vuole trovare in tempi brevi l'accordo anche con il Verona: possibile operazione da circa 5 milioni di euro più eventuali bonus. Nel frattempo però Furlani e Moncada lavorano anche su altri fronti caldi.

Bisogna infatti trovare anche un altro difensore centrale, visti i tanti infortuni in quel reparto. E non solo, perché il Milan guarda con interesse anche al mercato dei centrocampisti (soprattutto in caso di cessione di Krunic) e degli attaccanti. In questo senso, attenzione alle ultime notizie a sorpresa riportate da Sky Sport, che ha svelato in queste ultime ore alcuni nomi completamente nuovi che sarebbero finiti in orbita Milan <<<