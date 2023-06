Milan, conosciamo meglio il nuovo arrivato: Marco Sportiello

Il calciomercato del Milan prende forma. Il portiere, che è arrivato a parametro zero dall'Atalanta, sarà il nuovo secondo di Mike Maignan

Redazione Il Milanista

Mercoledì c'è stata l'ufficialità dell'arrivo in rossonero di Marco Sportiello. Il sito ufficiale del Milanlo ha presentato con un approfondimento. Il focus: "Marco Sportiello si aggiunge al reparto portieri del Milan. Dopo un solido inizio di carriera con tanta Serie A - soprattutto all'Atalanta - il classe 1992 arriva a Milanello nel pieno della maturità tecnica e atletica, rappresentando un'alternativa affidabile e di livello per Mister Pioli. In carriera, il nativo di Desio si è messo in luce come un portiere completo. Fisico statuario con i suoi 192cm d'altezza, è abile sia tra i pali che fuori dall'area di rigore.

Importante segnalare, ad esempio, la sua capacità con i piedi, soprattutto alla luce delle caratteristiche in impostazione del Milan. Le doti in palleggio e in costruzione di Sportiello potrebbe infatti rivelarsi molto utile nel caso in cui il nativo di Desio dovesse essere chiamato in causa. Da sottolineare anche l'abilità nel parare i rigori: il nuovo estremo difensore rossonero in carriera ha ipnotizzato rigoristi dal calibro di Higuaín, Pogba, Quagliarella e Papu Gómez.

Rivisitando la carriera del nuovo portiere del Milan si nota un'ascesa fatta di gavetta e impegno. Dopo le prime esperienze nella scuola calcio di Zibido San Giacomo, nel 1999 Sportiello entra a far parte del settore giovanile dell'Atalanta. Lascia gli orobici nel 2010, anno della prima esperienza "tra i grandi" con il Seregno in D. Una buona stagione, che lancia due annate in cui sale progressivamente di categoria: Poggibonsi in Seconda Divisione nel 2011/12, Carpi nel 2012/13 in Prima Divisione. Memorabile soprattutto la seconda esperienza, dato che è il portiere titolare della storica promozione in B degli emiliani.

L'annata carpigiana convince l'Atalanta a puntare su di lui come riserva del titolare Consigli: l'esordio in A avviene il 12 gennaio 2014 contro il Catania. Nella stagione 2014/15 viene promosso a titolare della porta orobica, aprendo così un biennio contraddistinto da ottime prestazioni e anche da una chiamata in Nazionale per uno stage di allenamento. Trova meno spazio nell'annata 2016/17, quando viene ceduto in prestito a gennaio alla Fiorentina. Dopo un'iniziale staffetta con Tătăruşanu, diventa il titolare della porta viola nel 2017/18. L'annata successiva lo vede a Frosinone, dove si disimpegna con profitto nella seconda stagione in A dei ciociari, senza però riuscire a evitare la retrocessione in B.

La strada è quella giusta per Marco, che fa il suo ritorno a Bergamo all'inizio della stagione 2019/20. Partito, nelle gerarchie, dietro al titolare Gollini riesce comunque a conquistare la fiducia di Gasperini in alcune occasioni importanti. Come, ad esempio, il 10 marzo 2020: data del suo esordio in Champions League, nella storica vittoria dell'Atalanta a Valencia per il ritorno degli Ottavi di finale. Complice l'infortunio di Gollini, Sportiello gioca da titolare la sfida del Mestalla e blinda il risultato con un paio di parate importanti nel corso del match.

Marco sarà poi in campo anche nel Quarto di finale contro il Paris Saint-Germain, collezionando in tutto sette presenze (contando anche le cinque del 2020/21) nella massima competizione europea. Nell'ultima stagione, Sportiello si è più volte ritagliato un ruolo da titolare sopravanzando nelle gerarchie l'inizialmente più quotato Musso, convincendo Mister Gasperini con prestazioni affidabili e sicure. Dopo tanti anni legati a Bergamo e all'Atalanta, adesso è tempo di una nuova avventura, quella con la maglia rossonera: in bocca al lupo!".