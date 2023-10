Milan, Furlani pronto ad accelerare per Miranda già a gennaio

Il nome numero uno per il vice Theo Hernandez è quello del terzino spagnolo del Betis e l'ad è pronto a muoversi dopo il sì del giocatore

Il Milan ha iniziato alla grande il campionato, con 7 vittorie su 8 partite di Serie A. Ora per i rossoneri inizierà un nuovo tour de force, a partire dal big match contro la Juventus . Intanto la società sta lavorando sul mercato .

Un obiettivo che il club aveva già dell'estate è un terzino mancino . Infatti in rosa per ora le alternative a Theo Hernandez sono il giovane Bartesaghi e Florenzi da adattato e quindi manca un vero vice del francese.

Il nome in cima alla lista dei rossoneri è sempre quello di Juan Miranda . Il terzino spagnolo andrà in scadenza a giugno e si è promesso al Milan. Secondo il Corriere dello Sport però F urlani vorrebbe anticipare l'operazione a gennaio , con una proposta da 4-5 milioni al club spagnolo.

