Milan, mercato chiuso? No: può succedere qualcosa di clamoroso | News

Si è (finalmente) conclusa questa lunghissima sessione estiva di mercato, con il Milan che si è mosso in maniera abbastanza importante. Diversi colpi in entrata, tra il riscatto del giovane Jimenez e gli acquisti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana e il talentuoso Vos. Parecchie anche le cessioni e gli addii, anche di un certo peso. Adesso il nuovo tecnico Fonseca dovrà plasmare questo gruppo per farlo diventare una squadra, capace magari di competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Ma attenzione, perché il calciomercato del Milan potrebbe non essere ancora finito qui, anzi. Stando alle ultime news infatti, quello che potrebbe succedere già nei prossimi giorni avrebbe veramente del clamoroso <<<