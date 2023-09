Calciomercato Milan | Grande notizia: Furlani e Moncada hanno deciso che…

Come vi stiamo raccontando in questi giorni, il Milan sta già iniziando a lavorare e a pianificare le sue prossime mosse di calciomercato . La pianificazione è effettivamente una delle prerogative e dei punti di forza della nuova dirigenza rossonera, come ha dimostrato anche l'ultima sessione estiva di mercato.

Il duo Furlani-Moncada ha funzionato bene finora e vuole continuare sulla strada intrapresa negli scorsi mesi. Già per gennaio sono previsti alcuni movimenti di mercato per il Milan, sia in uscita che in entrata. Ma i dirigenti rossoneri guardano anche più in avanti e infatti avrebbero già preso alcune decisioni particolarmente importanti per il futuro prossimo del Milan <<<