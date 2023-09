Moretto: “Milan-Taremi? Andare oltre era troppo. Sulle commissioni…”

Matteo Moretto di Relevo, ha parlato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Argomento della discussione il calciomercato del Milan

Matteo Moretto di Relevo, ha parlato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Argomento della discussione il calciomercato del Milan con i dettagli delle mosse estive dei rossoneri. Ecco le sue parole.

Su Musah: "La trattativa che mi ha dato più soddisfazione in quanto a scoperta del nome, e si parla di un giocatore che poi è venuto in Italia, è sicuramente Yunus Musah. L’abbiamo svelata in esclusiva su Relevo e raccontata passo dopo passo. Sicuramente è l’operazione che ricordo con più piacere e che abbiamo raccontato al meglio".

Su Morata: "Su di lui è stato detto di tutto, si sono fatti nomi di tantissime squadre, ma secondo me non è mai stato vicino alla Serie A. Nessuno è arrivato alle cifre richieste dall'Atletico Madrid. La nostra linea su di lui mi ha soddisfatto".

Su Chukwueze: "Io credo che dal momento in cui il Milan per l'esterno sia stato tranquillizzato dalla cessione di Tonali e dai soldi incassati. Una trattativa dura, ma il Villarreal ha dovuto cedere. Alla lunga sapeva che l’avrebbe perso e che lui voleva andare al Milan quest’estate. C’era un’unità di intenti che ha portato la trattativa a concretizzarsi. Bisogna dargli fiducia perché lo merita, è un grandissimo talento. Ci vuole pazienza".

Su Taremi: "Ho capito che il Milan aveva abbandonato la pista in modo definitivo la mattina del giovedì. Non voglio entrare nel dettaglio perché è una situazione molto delicata, ma la trattativa è stata rallentata dalle commissioni. Da quel che so, il Milan doveva arrivare a 4-5 milioni in più. Stava già facendo uno sforzo, e andare oltre era troppo. L'ho capito dall'operazione Marcus Thuram: il Milan si spinge fino a dove può. Alle 12 stavano già cercando il sostituto, poi dopo l’intermediario è andato a Casa Milan. Ma la dirigenza aveva già deciso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.