Calciomercato Milan, colpo a sorpresa! Pellegatti svela: “C’è un nome nuovo”

Saranno inevitabilmente giorni molto caldi sul fronte del calciomercato per il Milan, che ora deve iniziare a stringere i tempi per centrare i propri obiettivi. Il tempo a disposizione è sempre meno e le esigenze tecniche del club rimangono. Un colpo importante in difesa è la priorità assoluta: un centrale arriverà al 100%. Bisogna solo capire chi sarà il prescelto. Poi, in contemporanea, andranno anche avanti le valutazioni per il centrocampo. Pioli gradirebbe un rinforzo anche per la mediana, viste le diverse assenze e la cessione di Krunic.