Mercato Milan, annuncio improvviso: “Botto a sorpresa, 40 milioni!” | News

Il Milan continua la ricerca del suo prossimo allenatore e le ultime news in merito ci raccontano di una decisione che tarda ancora ad arrivare. La dirigenza e la proprietà rossonera non sarebbero ancora arrivati a un punto o a una scelta, ma starebbero ancora sfogliando la margherita. Conte pare ormai fuori dai radar del Milan, così come Thiago Motta che sembra destinato alla Juventus. In lizza rimangono Conceicao, Fonseca, Gallardo, Van Bommel e altri ancora, ma non sono assolutamente esclusi nuovi colpi di scena.