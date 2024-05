Cardinale: “I tifosi vogliono sempre vincere, ma il bello del calcio è…”

Sul calcio in Italia: “In America i proprietari di squadre e club non hanno questo tipo di “partnership”, ma nel calcio europeo lo devi prendere sul serio. Nel calcio italiano devi prenderlo molto sul serio, così come lo faccio io. C'è un'opportunità qui, almeno nella nostra tesi di investimento, per professionalizzare il modo in cui vengono gestite queste cose. Non si tratta più di hobby per gente ricca, ora vedi che il capitale istituzionale è attratto da queste situazioni perché si tratta di attività multimiliardarie di intrattenimento per eventi dal vivo. Devi avere un equilibrio”.