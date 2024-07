Mercato Milan – Bomba Maignan: arriva il clamoroso annuncio sul futuro | News

Stiamo entrando in un periodo cruciale del mercato del Milan . Mentre infatti la squadra è pronta ad affrontare la tournée negli USA, la dirigenza continua a lavorare su tantissime piste di calciomercato con l'intento di rimodellare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca . C'è ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita. E le molteplici news che stanno circolando in ambiente rossonero confermano il fermento di cui stiamo parlando.

L'obiettivo del Milan è quello di rinforzare ogni reparto, dalla difesa (Pavlovic in pole) al centrocampo (occhio a Fofana, Samardzic ma non solo), fino ad arrivare all'attacco, che avrà bisogno di ulteriori innesti oltre a Morata. E in tutto questo, come detto c'è da fare massima attenzione anche alle possibili sorprese di mercato e a pure a chi potrebbe salutare il Milan. Per fare il punto su tutto dunque, vi proponiamo la nostra consueta raffica di calciomercato da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: partiamo con la prima che riguarda il colpo Fofana <<<