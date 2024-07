Sottil: “Samardzic straordinario, potrebbe fare benissimo al Milan”

Il Milansi sta muovendo molto in questa fase del calciomercato. I rossoneri stanno valutando diversi profili per il centrocampo e uno di questi è quello di Lazar Samardzic. Il talento dell'Udinese sarebbe un jolly offensivo per Fonseca e si sta cercando la chiave per la trattativa. Intervistato da Sky Sport, l'ex tecnico dell'Udinese Andrea Sottil si è espresso su di lui.