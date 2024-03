Mercato Milan, Ibrahimovic fa la rivoluzione: “Ecco chi vuole comprare!” / News

Non è certo un segreto: Zlatan Ibrahimovic - braccio destro di Cardinale - è pronto a prendere le redini del Milan con poteri molto ampi, anche per quanto riguarderà le scelte di campo e di mercato. Sarà lui l'uomo chiave che dovrà aprire un nuovo ciclo rossonero, che vuole essere ambizioso e vincente, come ribadito proprio da Ibra e dal numero uno di RedBird in più occasioni. Insomma, Zlatan vuole costruire un Milan a sua immagine e somiglianza e in estate potrebbe andare in scena una nuova rivoluzione in casa rossonera che, ovviamente, passerà anche dal calciomercato.