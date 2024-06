Mercato Milan – Ibrahimovic rifà l’attacco: guardate chi vuole comprare ora | News

La priorità del mercato estivo del Milan adesso sta diventando impellente: Ibrahimovic inizia ad avere fretta di individuare e dare l'assalto definitivo al nuovo centravanti titolare da regalare a Fonseca. Il prescelto, lo sappiamo, era e rimane Zirkzee, ma la trattativa sta andando per le lunghe e in questo momento è completamente bloccata. Ecco perché il Milan sta continuando a sondare ogni possibilità di calciomercato per l'attacco. Senza dimenticare, poi, che oltre alla punta titolare, da questo mercato estivo potrebbe arrivare pure un secondo attaccante di scorta. E poi ci sarà da pensare a tutti gli altri colpi da fare. Il tempo dunque inizia a stringere e ora Ibra deve fare sul serio. Anche perché i nomi in orbita rossonera non mancano e continuano a spuntare. Noi dunque abbiamo fatto il punto di tutti gli attaccanti accostati al Milan, nome per nome: ecco chi c'è ora sulla lista di calciomercato di Ibrahimovic <<<