Milan, sfuma la pista Demirovic: il calciatore ad un passo dallo Stoccarda

Il Milan è alla continua ricerca di un centravanti da inserire in rosa, che non faccia rimpiangere la partenza di Giroud

Il Milan è alla continua ricerca di un centravanti da inserire in rosa, che non faccia rimpiangere la partenza di Giroud. Il francese negli anni si è dimostrato un ottimo attaccante, ma soprattutto un leader indiscusso in mezzo al campo e nello spogliatoio.