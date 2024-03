Calciomercato Milan, Ibra fa piazza pulita: in 8 rischiano l’addio! / News

Ancora una volta, in casa Milan potrebbe andare in scena una nuova rivoluzione di calciomercato in vista della prossima stagione. Il club rossonero infatti vuole aprire un nuovo ciclo vincente e ambizioso. E, questa volta, a guidare la rivoluzione tecnica del Milan ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Bisognerà capire quale sarà la scelta rispetto all'allenatore che sarà sulla panchina rossonera. Ma, ovviamente, in estate arriveranno grosse novità soprattutto sul fronte del mercato.