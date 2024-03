Rinnovo Kjaer: situazione di stallo, tutto rimandato a maggio

Il contratto di Simon Kjaer scadrà il 30 giugno prossimo. Il Milan sta pensando se rinnovare il contratto per il danese

Il contratto di Simon Kjaer con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Il difensore centrale classe '89 vorrebbe restare e dunque prolungare il suo contratto con i rossoneri. Il Milan però, ha rinviato a maggio la decisione finale sul suo futuro. Per ora il club non ha presentato alcuna offerta all'ex Roma, perciò il rinnovo è in fase di stallo. Il suo stipendio attuale è di 1.5 milioni di euro a stagione, e bisogna tener conto anche dell'età avanzata pari a 34 anni. Vedremo se il club di Milano deciderà di presentare un'offerta di contratto al calciatore danese. Molto dipenderà anche dai tipi di obbiettivi che verranno raggiunti alla fine del campionato. Seguiranno aggiornamenti.