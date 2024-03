Ibra ribalta il Milan: Conte in panchina e formazione da urlo per il 2025! / News

Il futuro del Milan rimane ancora un rebus da risolvere, ma c'è una certezza. Zlatan Ibrahimovic avrà parecchio potere e voce in capitolo nelle prossime scelte del club rossonero. Ibra è stato scelto da Cardinale per essere il suo braccio destro, il suo uomo di fiducia. E per questo lo svedese non avrà un ruolo marginale, tutt'altro. Anche perché, lo sappiamo bene, uno come Ibrahimovic non avrebbe mai accettato un ruolo secondario. Lui vuole fare la differenza e si prenderà la responsabilità di parecchie scelte. Sia per quanto riguarda la panchina del Milan che in sede di mercato.