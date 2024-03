Cardinale: “Infortuni? Non solo colpa dei fisioterapisti, giocano troppo…”

Durante il lungo intervento di ieri al "Business of Football Summit" organizzato dal Financial Times, Gerry Cardinale ha parlato ieri anche dei tanti infortuni che ha avuto il Milan in questa stagione. Ecco il suo pensiero: "Cerchiamo di essere attenti al modo in cui strutturiamo il monte ingaggi dei giocatori, facciamo tutto questo lavoro e poi ci presentiamo senza far giocare tutti i giocatori, che senso ha? E ci sono molte ragioni per questo. Non si può dare la colpa solo allo staff medico e fisioterapico. Voglio dire, bisogna considerare che questi giocatori sono sotto pressione.