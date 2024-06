Gazzetta: “Fonseca, ufficiale l’addio al Lille. Ora è pronto per il Diavolo”

Ieri l'allenatore portoghese ha salutato ufficialmente il club francese e oramai è pronto per firmare il contratto che lo legherà al Milan

Manca sempre meno e poi Paulo Fonseca sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan . Ieri infatti c'è stato un passaggio importante: l'ufficialità dell'addio del portoghese al Lille , dopo due stagioni passate in Ligue 1.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto. Questo il titolo: " Fonseca, ufficiale l'addio al Lille. Ora è pronto per il Diavolo. Può firmare da lunedì ". La settimana prossima quindi sarà ufficializzato l'accordo con i rossoneri.

Secondo la Rosea, da lunedì ogni giorno sarà buono per l'annuncio. Il portoghese è pronto a firmare un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a 2,5 milioni più bonus a stagione. Intanto però il tecnico è già al lavoro con la dirigenza per il mercato. Le priorità sono quattro: centravanti, centrocampista difensivo, centrale di difesa e terzino destro.