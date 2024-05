Mercato Milan – Fonseca scatenato: vuole subito questi 6 colpi top | News

Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca che - possiamo dirlo con certezza - sa molto bene quale sia l'ambiente che lo aspetta. Il tecnico portoghese sa che gran parte dei tifosi rossoneri non sono affatto d'accordo con la sua investitura. E, quindi, si aspetta la diffidenza che riceverà dal pubblico milanista. Per questo, Fonseca vuole partire subito al contrattacco attraverso il mercato estivo del Milan. In altre parole, l'ex allenatore della Roma vuole un calciomercato che servirà sia a dare l'entusiasmo che ora manca alla piazza rossonera, sia per competere subito a grandi livelli così da silenziare immediatamente ogni possibile mugugno. A tal proposito, nella lista di mercato di Fonseca per il suo nuovo Milan ci sarebbero almeno 6 colpi molto importanti: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<