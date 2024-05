Il Milan è a colloquio con l’agente di Fonseca per gli ultimi passaggi

Secondo quanto viene riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in questi giorni ci sono contatti costanti tra il Milan e l'entourage di Fonseca per delineare tutti i passaggi burocratici della trattativa. La sensazione è che firma e annuncio possano arrivare nel corso della prossima settimana. Si attenderà, molto probabilmente il termine della trasferta australiana del club rossonero. Il 31 il Diavolo guidato da Daniele Bonera in panchina affronterà in amichevole la Roma a Perth.