Calciomercato Milan | Follia Lukaku: sta circolando una voce dall’UK…

Ore calde per il mercato del Milan

Calciomercato Milan, news dell'ultim'ora su Lukaku.

Il Milan continua la sua ricerca di un attaccante per chiudere il proprio calciomercato estivo. Come vi abbiamo sempre ripetuto, anche subito dopo l'arrivo d Okafor, mister Stefano Pioli vorrebbe un'altra prima punta con determinate caratteristiche. Un centravanti puro insomma, un alter ego di Giroud.

L'identikit è abbastanza chiaro. Lorenzo Colombo corrisponde a questo profilo, ma è ritenuto ancora troppo acerbo e inesperto per certi livelli. Il piano di mercato del Milan dunque è sempre quello di acquistare un altro attaccante di maggior spessore (anche internazionale) per poi cedere in prestito il classe 2002 per fargli fare esperienza in Serie A, con il Monza pronto ad accoglierlo.

La punta l'ultimo botto di calciomercato del Milan: ci sono Ekitike e Taremi, ma occhio a Lukaku

Sulla lista rossonera c'è sempre Hugo Ekitike del PSG. Come confermato anche dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe continuano a lavorarci nella speranza di arrivare a un accordo, ma in questo momento l'affare sarebbe in salita a causa delle richieste del club francese.

L'alternativa di cui si parla molto soprattutto in Portogallo è rappresentata da Medhi Taremi, vecchio pallino di calciomercato del Milan che sarebbe tornato di moda. Pista comunque complicata per via del prezzo stabilito dal Porto: circa 20 milioni di euro. Cifra che i rossoneri non hanno intenzione di spendere, a maggior ragione per un giocatore di 31 anni in scadenza di contratto tra pochi mesi. In questo calderone però sarebbe nuovamente finito anche il nome di Romelu Lukaku, con alcune news di mercato particolarmente grosse che stanno rimbalzando proprio in queste ore dall'Inghilterra <<<