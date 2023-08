Milan, c’è l’attacco da migliorare ma il tempo scorre: resta Colombo?

Il Milan punta ancora sul francese, ma in queste prime settimane l’allenatore ha usato anche Okafor per farlo rifiatare. Infine a completare l’attacco rossonero c’è il giovane Colombo, sul quale non si hanno certezze per quanto riguarda il suo futuro. Il piano principale della società era mandarlo in prestito, ma il passare del tempo, il non trovare il profilo ideale e la crescita del giovane stanno portando il club di via Aldo Rossi a ragionare sulla sua permanenza.