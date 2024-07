Calciomercato Milan – Niente Fofana, esplode la bomba: “Al suo posto…”

Capitolo centrocampo : il Milan sta ragionando sulla possibilità di fare due colpi di mercato importanti. Molto dipenderà anche dalle uscite (occhio a Bennacer , Adli e Pobega in particolare), ma l'intenzione sarebbe comunque quella di cogliere al volo eventuali occasioni di calciomercato. Il primo obiettivo è un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa per dare equilibrio, muscoli e quantità alla squadra. Il secondo invece è rappresentato da un profilo di maggior qualità e incursioni offensive, una mezzala di inserimento . E il Milan avrebbe già da tempo individuato le sue prime scelte.

Per quanto riguarda la mezzala, in ballo c'è Lazar Samardzic. Il mediano individuato sul mercato dal Milan è invece Youssouf Fofana, in uscita dal Monaco. Ibra e soci hanno già l'accordo con il giocatore, ma non quello con il club francese che spara alto: 35 milioni di euro. Inevitabile dunque guardare anche altrove alla ricerca di alternative di grande livello e spessore. E, proprio a tal proposito, attenzione a un nome che rappresenterebbe il vero sogno di calciomercato del Milan per il centrocampo: ecco l'indiscrezione bomba <<<