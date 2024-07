Milan, per arrivare a Samardzic si prova questa strada: la proposta del Diavolo

Il Milan sta lavorando per portare Lazar Samardzic in rossonero. L’Udinese considera il cartellino del giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Da quello che emerge, durante i colloqui con i dirigenti friulani i Diavoli hanno provato a inserire nell’affare anche il cartellino di Yacine Adli.

Su Samardiz: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc".