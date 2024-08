Calciomercato Milan – Voce folle: “Dopo 7 anni può tornare al Milan!” | News

Come al solito, ci ritroviamo con una valanga di news e indiscrezioni di calciomercato che riguardano da vicino il Milan. Voci e suggestioni, alcune anche decisamente clamorose, continuano a rincorrersi di giorno in giorno, tra nomi noti (Emerson Royal, Fofana, Abraham, Samardzic, ecc...) e possibili novità a sorpresa. Facciamo dunque il punto sulle ultime notizie di mercato del Milan, racchiudendole tutte nella nostra consueta raffica di calciomercato. Tante flash news in un unico articolo, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Partiamo quindi subito dalla prima notizia che riguarda un colpo sempre più vicino alla chiusura definitiva <<<