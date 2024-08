Calciomercato Milan: offerto Chiesa, ecco la risposta dei rossoneri

Nelle ultime ore è emersa la clamorosa pista Federico Chiesa per il calciomercato del Milan. A darne notizia è stato, nella giornata di ieri, il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', che ha precisato come sia stato il suo agente, Fali Ramadani, a proporlo ai rossoneri come possibile rinforzo in attacco. Di questo ed altro hanno parlato i colleghi di 'Sport Mediaset', nella puntata odierna in onda su 'Italia Uno'. A tal proposito viene confermata l'offerta del suo rappresentante. Il Diavolo, però, avrebbe risposto in modo negativo, soprattutto per l'ingaggio del giocatore, che si aggirerebbe intorno ai 6/7 milioni di euro a stagione.