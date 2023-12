Milan, nelle prossime ore Matteo Gabbia sarà a Milano

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a riabbracciare Matteo Gabbia. Il centrale difensivo tornerà a Milanello per fronteggiare ad una situazione del tutto disastrosa, legata principalmente agli infortuni. Il calciatore è stato richiamato dal prestito al Villareal, dove finora aveva collezionato appena 7 presenze il Liga. Gabbia è una soluzione facile e senza costi, a cui i rossoneri affiancheranno anche un altro nome per rimettere in sesto un reparto ormai sguarnito. I rientri di Malick Thiaw e di Kalulu sono ancora molto lontani, ed i rossoneri non potranno fronteggiare tre competizioni senza regalare al proprio tecnico due centrali. Gabbia sarà a Milano nelle prossime ore, a riferirlo è Tuttosport.