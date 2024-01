Mercato, Milan indiavolato! Di Marzio dà la news in diretta: “Tentativo per…”

Intervenuto in diretta su TMW Radio, l'esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha fatto il punto sui difensori in orbita rossonera: "I nomi sulla lista sono quelli di Lenglet, Chlobah, Kiwior e Brassier. Il Milan aspetterà l’ultima settimana per capire le condizioni di uscita di questi giocatori. Sicuramente i rossoneri non vogliono prendere un profilo tanto per prenderlo". Valutazioni ancora in corso, dunque. Senza escludere - come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore - anche possibili sorprese improvvise. A tal proposito, attenzione alle ultime news rivelate in diretta su Sky Sport da Gianluca Di Marzio, altro grande esperto di calciomercato, che ha svelato delle novità completamente nuove <<<