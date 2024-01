Di Marzio: “Il Milan ha parlato con l’agente di Adarabioyo”

Nel corso della puntata di lunedì sera di Calciomercato - L'Originale in onda su Sky Sport 24 , il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile colpo rossonero per la retroguardia. Di seguito le sue parole:

"Il Milan ha bisogno di un difensore centrale e lo cerca soprattutto in Premier: rimane concentrato se arriverà un apertura dell’Aston Villa per Lenglet. Ma il Milan ha iniziato a parlare con l’agente di Tosin Adarabioyo, un difensore classe 1997 inglese di origini nigeriane, cresciuto nel Manchester City con cui ha debuttato in Champions League. Il Milan lo vuole prendere a giugno in scadenza di contratto ma potrebbe anche anticipare nel caso in cui trovasse l’accordo con il Fulham".