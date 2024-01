Mercato, Di Marzio conferma tutto: “Tre colpi per il Milan!” / News

Sarà un gennaio caldissimo per il Milan , soprattutto sul fronte del mercato. Tra possibili cessioni e nuovi colpi in entrata, il club rossonero è infatti tra i più attivi in assoluto e le ultime notizie di calciomercato lo confermano pienamente. Ma andiamo ancor più nello specifico con quanto rivelato dal noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio , che in queste ultime ore ha parlato proprio dei tanti movimenti del Milan.

Partiamo con Filippo Terracciano , in arrivo dal Verona. Stando a quanto riportato da Di Marzio, è fatta per il passaggio del duttile esterno classe 2003 al Milan . Accordi raggiunti sia con il Verona che con il ragazzo. Ai gialloblù andranno 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del ragazzo.

Lavori in corso anche per la cessione di Rade Krunic, con il Fenerbahce che avrebbe presentato un'offerta da 4 milioni più bonus. Una proposta che non è stata ancora accettata dai rossoneri, che chiederebbero qualcosa in più. Tornando però al mercato in entrata del Milan, oltre a Terracciano, Di Marzio ha parlato anche di altri due colpi sui quali Furlani e Moncada starebbero lavorando in queste ore <<<