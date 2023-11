Mercato Milan / Guirassy piace a tutti: ecco la richiesta dello Stoccarda

Il calciatore Serhou Guirassy piace a tutti. Ecco la richiesta dello Stoccarda per poterlo cedere già nel corso del mercato invernale

L'ultimo nome per l'attacco del Milan arriva dalla Germania ed è anche l'unico giocatore che riesce a tenere testa al centravanti del Bayern Monaco Harry Kane. Stiamo parlando di un bomber di grande caratura che sta mostrando le sue capacità e sa che potrebbe fare la differenza contro qualsiasi club anche a livello europeo.

Dopo un inizio di stagione come questo non si potrebbe fare altro che elogiare le prestazioni di Serhou Guirassy. Il ragazzo di nazionalità guineana ha già messo a referto ben quindici gol da inizio campionato. Ad oggi non ha nessuna intenzione di fermarsi, anche se dovesse cambiare team.