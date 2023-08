Calciomercato, annuncio Di Marzio in diretta: “Il Milan vuole questo giocatore”

1 di 2

Il mercato del Milan continua

Calciomercato Milan, news importanti da Gianluca Di Marzio.

Si va avanti a oltranza, con un Milan ancora attivissimo sul fronte del calciomercato. Tantissime news continuano a rincorrersi in ambiente rossonero, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che chiaramente vogliono stupire ancora da qui al termine della sessione estiva.

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore infatti, la fase finale di questo mercato rossonero potrebbe essere scoppiettante come lo è stata la prima parte e potrebbe portare in dote diverse novità degne di nota. Ma quali sono le operazioni che il Milan vorrebbe portare ancora a termine?

Cessioni e nuovi colpi di calciomercato, ecco i piani del Milan

Bisogna innanzitutto sfoltire la rosa. Un lavoro di alleggerimento del gruppo a disposizione di Pioli e del monte ingaggi che sta andando avanti bene, con diverse situazioni che si stanno sbloccando. De Ketelaere all'Atalanta è un'operazione chiusa. Ora si attendono novità per i vari Ballo-Touré (molto vicino al Werder), Colombo (Genoa in pole, Cagliari in seconda battuta), Origi, Adli e Caldara. Con un occhio sempre puntato pure sulla situazione in evoluzione che riguarda Krunic, corteggiatissimo dal Fenerbahce.

Parallelamente, si muove anche il mercato in entrata del Milan, che vorrebbe chiudere diverse operazioni soprattutto in difesa e in attacco, senza dimenticare il centrocampo nel caso in cui dovesse partire Krunic. Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato in diretta su Sky grosse novità proprio da questo punto di vista <<<