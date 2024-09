Calciomercato Milan – Nuovo colpo già deciso: “Arriva a gennaio!” / News

Il Milan sa che dovrà continuare a rinforzare la propria rosa anche nelle prossime sessioni di calciomercato. E stando alle ultime news, i rossoneri starebbero già sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca dei profili giusti sui quali puntare. Attenzione particolare alla sessione di gennaio, che potrà riservare diverse occasioni d'oro. Il Diavolo ne avrebbe effettivamente già fiutate alcune, per le quali servirà muoversi subito e in fretta per bruciare la concorrenza. Tanto che alcuni nomi sarebbero già in cima alla lista di calciomercato del Milan già per gennaio. Andiamo dunque a scorrere, nome per nome, la carrellata degli obiettivi rossoneri per la sessione invernale di mercato e occhio alle sorprese <<<