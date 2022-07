Mercato Milan, terremoto De Ketelaere e Pedullà svela: “Nuova idea” | News

Il mercato del Milan sta entrando in una fase cruciale. La nuova stagione si avvicina sempre di più e ora Maldini e Massara devono accelerare per consegnare a mister Pioli una rosa il più possibile completa. In poche parole: bisogna chiudere per qualche nuovo colpo in entrata. Il club rossonero, dunque, è chiamato a dare risposte concrete entro stretto giro di posta.