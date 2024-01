News Milan, boom Criscitiello: “Se arriva Conte, vuole questi 5 colpi” / Mercato

Dopo le grosse news delle scorse ore che hanno sensibilmente avvicinato Antonio Conte alla panchina del Milan in vista della prossima stagione, adesso arrivano nuove conferme e indiscrezioni altrettanto pesanti. A parlarne è stato il noto giornalista e CEO di Sportitalia Michele Criscitiello in diretta TV.

Rispondendo a un tifoso che gli chiedeva novità sul fronte Conte, il direttore di Sportitalia ha confermato: "Tutto sembra andare in quella direzione. A Conte la squadra attuale non dispiace. E il Milan ha messo comunque in preventivo di prendere almeno quattro giocatori nella prossima sessione estiva di mercato. Conte sa benissimo che non potrà più allenare l’Inter e la Juventus e se le alternative sono Roma e Napoli, la priorità è il Milan". Detto questo, Criscitiello ha poi rivelato notizie molto importanti anche sul calciomercato estivo del Milan con Conte in panchina e su quelli che sarebbero gli obiettivi dell'allenatore salentino <<<