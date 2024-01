Marchetti: “Conte? Penso che il Milan abbia in testa profili diversi”

Il giornalista ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, che potrebbe dire addio a Pioli. Ecco le sue parole su Conte e non solo

Il Milanin questo momento è al terzo posto, staccato dalla vetta e con un bel vantaggio sul quarto posto. Nel frattempo però continuano le riflessioni sulla panchina e il futuro di Stefano Pioli non è certo. Tra i nomi fatti per la guida dei rossoneri c'è anche quello di Antonio Conte. A tal proposito, ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione.

Le parole dell'esperto di mercato — "Non ci risulta niente e onestamente mi sembra anche complicato. Quello delle panchine sarà comunque un bel valzer, sia in Italia sia all'estero. Io ho la convinzione che il Milan abbia in testa dei profili diversi, come Thiago Motta e Palladino. Non bisogna dimenticare che quando hai Conte allenatore devi anche orientare il mercato in un certo modo".

