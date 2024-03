Calciomercato, Conte ribalta il Milan: “Vuole spendere 150 milioni per…” / News

1 di 2

AC Milan, le ultime news su Conte

I colpi di mercato del Milan di Conte.

C'è sempre l'ombra di Antonio Conte ad aleggiare in orbita Milan e le ultime notizie lo confermano ancora una volta. Il tecnico salentino scalpita per tornare ad allenare e il club rossonero - a meno di clamorosi colpi di scena - dovrà presto decidere il suo nuovo allenatore. Stefano Pioli ha effettivamente poche chance di rimanere in sella e a fine stagione potrebbe consumarsi un divorzio che in tanti invocano da tempo.

Conte, come detto, sarebbe tra i nomi più in voga per il dopo-Pioli. Sicuramente è quello più pesante, che divide, che fa discutere, ma anche quello con lo spessore maggiore. A fare la differenza potrebbe essere la volontà di Zlatan Ibrahimovic, che - come confermato dalle dichiarazioni di Cardinale - avrà un ruolo fondamentale nelle prossime decisioni del Milan. Ibra vorrebbe presentarsi con un grande profilo, con un allenatore prestigioso e che sia sinonimo di ambizione e di vittorie. E, che piaccia o meno, Antonio Conte risponde perfettamente a questo identikit.

Non a caso, il preferito di Ibrahimovic sarebbe appunto proprio Conte, con il quale avrebbe già avuto diversi contatti nelle scorse settimane. Ma uno come Antonio Conte, chiaramente, avrebbe anche delle richieste molto importanti da soddisfare. Non tanto in termini di ingaggio, ma soprattutto per quanto riguarda il progetto e gli investimenti sul calciomercato. A tal proposito, in queste ore è spuntata una notizia che rivela quelle che sarebbero le richieste di mercato di Conte al Milan: i dettagli <<<