Pedullà: “Milan non basta giocare mezz’ora. Maignan migliore in campo”

“Il rimpianto è del Milan, che perde contro un Bayer non trascendentale. Fonseca ha visto un ottimo Milan, noi abbiamo visto una buona reazione, mezz’ora nel secondo tempo, dopo aver incassato il gol di Boniface in avvio di ripresa e dopo aver rischiato nel primo tempo con un Bayer arrembante e Maignan migliore in campo. Il Milan ha il problema dell’approccio, ha il problema dell’organizzazione difensiva, ha il problema che deve prendere uno schiaffo. Probabilmente non aveva l’adrenalina che aveva avuto nel derby.

Non basta giocare mezz’ora. Fonseca deve lavorare su questi dettagli che non sono insignificanti, perché il Milan ha un grande potenziale tecnico e sicuramente in una serata come quella in Germania hanno pesato prestazioni in tono minore di troppi singoli, per esempio Tomori, Leao, Loftus-Cheek. Per esempio un’organizzazione che nel primo tempo non c’era in fase difensiva con Gabbia che ha spiccato e ha evidenziato delle doti importanti rispetto agli altri. Ha spiccato dal punto di vista del rendimento personale. Bene Fofana, impalpabile Abraham, poi ad un certo punto il Milan si sveglia perché va sotto ed è anche arrembante nel finale: colpisce una traversa con Theo Hernandez, reclama per un rigore che ci poteva stare per Loftus-Cheek, ma è un rendimento insufficiente”.